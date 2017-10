IPVA: Governo de SP publica calendário de pagamentos para 2018

O governo de São Paulo publicou no último sábado, no Diário Oficial, o calendário de pagamentos para o IPVA de 2018. O imposto automotivo para carros, motos, caminhonetes, ônibus e micro-ônibus poderá ser quitado em cota única em janeiro – com desconto de 3% – ou em fevereiro – sem desconto. Poderá também ser parcelado em três vezes, entre janeiro e março.

Para caminhões, o pagamento em uma parcela pode ser feito em janeiro ou abril (com ou sem desconto, respectivamente), e a divisão em três meses vai de março a setembro.

As datas de vencimento se dão de acordo com o dígito final da placa dos veículos (veja tabela abaixo).

O pagamento do imposto é feito no sistema bancário – agências, autoatendimento e internet – sendo necessário informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O prêmio do seguro obrigatório DPVAT deve ser recolhido de forma integral junto com a primeira parcela do IPVA ou juntamente com a cota única. Essa taxa também poderá ser parcelada em três vezes no caso de motos, vans e micro-ônibus.

As alíquotas do IPVA no estado de São Paulo variam entre 1,5% (caminhões) a 4% do valor do veículo, dependendo da categoria do veículo e do combustível utilizado.

Carros, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares

1ª parcela (ou cota única com desconto) 2ª parcela (ou cota única sem desconto) 3ª parcela Final 1 9/1 9/2 9/3 Final 2 10/1 15/2 12/3 Final 3 11/1 16/2 13/3 Final 4 12/1 19/2 14/3 Final 5 15/1 20/2 15/3 Final 6 16/1 21/2 16/3 Final 7 17/1 22/2 19/3 Final 8 18/1 23/2 20/3 Final 9 19/1 26/2 21/3 Final 10 22/1 27/2 22/3

Caminhões