IPVA ficará mais barato em 2018 para veículos de São Paulo

O IPVA para veículos do estado de São Paulo terá redução em relação ao valor do imposto no ano passado, divulgou a Secretaria da Fazenda estadual. A redução acontece por causa da queda no preço de venda de carros, caminhões, ônibus e motos.

De acordo com o levantamento oficial, feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), os preços dos veículos no varejo caíram 3,2% em média. Os dados consideram os valores praticados em setembro, e analisam 11.504 diferentes marcas, modelos e versões. O maior recuo foi para caminhões usados ( 7,15%). Os ônibus e micro-ônibus tiveram redução de 4,17 %, seguidos dos utilitários (4,15%) e automóveis (3,39%) e motocicletas (1,79%).

O imposto é calculado sobre uma tabela de valor venal divulgada pelo governo, divulgada no Diário Oficial do estado nesta quinta-feira. As informações também podem ser consultadas em uma área de busca na página da publicação, sendo necessário informar o código da faixa de IPVA (informação presente no Renavam) e o ano.

As alíquotas do IPVA no estado de São Paulo variam entre 1,5% (caminhões) a 4% do valor de venda, dependendo da categoria do veículo e do combustível utilizado.

O imposto automotivo de 2018 poderá ser quitado em cota única em janeiro – com desconto de 3% – ou em fevereiro – sem desconto. Há possibilidade de parcelar em três vezes, entre janeiro e março.