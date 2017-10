iPhone X deve chegar ao Brasil custando a partir de R$ 5.999

Os novos iPhones 8, 8 Plus e X chegam ao mercado brasileiro no fim da próxima semana, mas o site especializado em Apple MacMagazine divulgou tabela com o preço dos produtos.

O portal indicou que o preço mínimo do iPhone 8, com capacidade de 64 GB, será de 3.999 reais. Enquanto isso, quem quiser adquirir o iPhone 8 Plus com a mesma capacidade de armazenamento precisará desembolsar 4.599 reais.

Se quiser mais espaço na memória do smartphone, o consumidor ainda pode optar pelo modelo com 256 GB. No caso do iPhone 8, o preço sobe para 4.799 (800 reais de diferença). Nesse cenário, o preço do 8 Plus alcança 5.399 reais (adicional de 800 reais).

O aparelho mais avançado da marca, o iPhone X, chegará ao Brasil por 5.999 reais em sua versão mais simples. Mas o preço chega a 6.999 reais no modelo com capacidade de 256 GB.

Procurada, a Apple não confirmou as informações. O site MacMagazine ainda informou que os preços podem sofrer alteração até o lançamento no Brasil.