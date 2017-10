iPhone X custará de R$ 6.999 a R$ 7.799 no Brasil

Ainda sem previsão de lançamento no Brasil, a Apple já divulgou o preço do iPhone X na sua loja eletrônica. Na Apple Store, o novo celular topo de linha da empresa custará a partir de 6.999 reais.

O preço vai variar de acordo com a capacidade de armazenamento. O modelo de 64 GB custará 6.999 reais. O aparelho de 256 GB sairá por 7.799 reais.

Com esse preço, a Apple continua a ser a empresa que tem o celular mais caro à venda no país. O Galaxy Note 8, da Samsung, acaba de ser lançado no país por preços que variam de 4.399 reais (64GB) e 4.799 reais (128 GB).

No Brasil, vários sites já começaram a pré-venda dos iPhones 8 e 8 Plus. Esse é o caso da Fast Shop, que está vendendo o iPhone 8 com 64 GB pelo preço promocional de 3.526,40 reais – 3.999 reais fora da promoção. O modelo com 256 GB sai de 4.799 reais por 4.231,85 reais na pré-venda.

O consumidor terá a opção de comprar o iPhone X em duas cores: cinza espacial e prateado. O site informa que nenhum dos modelos está disponível para venda no país. Nos Estados Unidos, a pré-venda começou em 27 de outubro e as entregas estão previstas para 3 de novembro.

Com o iPhone X, a Apple comemora o aniversário de dez anos de lançamento de seu primeiro smartphone, em 2007. O X corresponde ao número dez em algarismo romano – ou 10 (em inglês).

O novo aparelho tem telas de bordas infinitas, que ocupam quase toda a parte frontal do celular. O novo modelo não tem o botão redondo frontal, que serve para desbloquear ou voltar à tela inicial. O desbloqueio agora será feito por meio de reconhecimento facial. A tecnologia permitirá o reconhecimento inclusive no escuro ou se o usuário estiver usando acessórios, como óculos ou chapéu.