Gasto de brasileiros no exterior sobe 23% em abril

Os gastos de brasileiros no exterior ficaram em 1,325 bilhão de dólares em abril deste ano, segundo o Banco Central (BC). O resultado representa um aumento de 23,14% em relação ao valor registrado no mesmo período do ano passado, quando os brasileiros gastaram 1,076 bilhão fora do país.

Esse aumento foi verificado quando o dólar ainda estava em baixa. Em abril, o dólar caiu 1,4%, terminando o mês cotado a 3,16 reais. No mesmo mês de 2016, a cotação da moeda americana ficou em torno de 3,60 reais.

Já as receitas de estrangeiros em viagem no Brasil não variaram tanto do ano passado pra cá. Em abril deste ano, as receitas ficaram em 417 milhões de dólares, contra 475 milhões de dólares registrados em igual mês de 2016.

Com esses resultados das despesas de brasileiros no exterior e as receitas de estrangeiros no Brasil, a conta de viagens internacionais ficou negativa em 908 milhões de dólares no mês passado. De janeiro a abril, o saldo negativo é de 3,536 bilhões de dólares.

Investimentos diretos

Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram 5,577 bilhões de dólares (18,283 bilhões de reais) em abril deste ano. O resultado das transações correntes também fechou o mês no campo positivo, o segundo consecutivo neste ano e melhor resultado em dez anos, com superávit de 1,153 bilhão de dólares (3,770 bilhões de reais).

No acumulado de 2017 , o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo soma 29,350 bilhões de dólares (95,981 bilhões de reais). A estimativa do BC para este ano é de 75,0 bilhões de dólares (245,268 bilhões de reais) de IDP.

Como os dados sobre o setor externo divulgados nesta terça pelo Banco Central referem-se a abril, ainda não foram impactados pelo aumento do risco político no Brasil, após delação premiada da JBS atingir o governo Michel Temer.

O resultado das transações correntes ficou positivo em 1,153 bilhão de dólares (3,770 bilhões de reais) em abril após o superávit de 1,397 bilhão de dólares (4,568 bilhões de reais) em março, . Este total representa o segundo superávit mensal consecutivo e o melhor resultado para abril desde abril de 2007, quando somou 1,744 bilhões de dólares (5,703 bilhões de reais). O BC projetava para abril um superávit em conta de 1,4 bilhão de dólares (4,578 bilhões de reais).

Reservas e dívida

As reservas internacionais totalizaram 376,3 bilhões de dólares (1,2230 trilhões de reais) em abril de 2017, aumento de 984 milhões de dólares (3,218 bilhões de reais) em relação ao mês anterior, segundo o BC. O estoque de dívida externa bruta estimado para abril de 2017 totalizou 319,7 bilhões de dólares (1,045 bilhões de reais), redução de 1,6 bilhão de dólares (5,232 bilhões de reais) em relação ao registrado em dezembro de 2016.

(Com Agência Brasil)