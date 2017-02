Gastos com viagens no exterior crescem 88% em janeiro, diz BC

Oa gastos com viagens no exterior dos brasileiros tiveram alta de 87,9% em janeiro ante o mesmo mês do ano anterior, indo de 840 milhões de dólares para 1,578 bilhão de dólares. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central. O resultado fez com que déficit com viagens no mês fosse de 190 milhões de dólares para 914 milhões de dólares (alta de 381%), uma vez que os gastos dos estrangeiros no país ficou praticamente estável no período (alta de 2,2%, para 664 milhões de dólares).

Para o ano de 2017, o BC estima que os brasileiros vão gastar 10,5 bilhões de dólares a mais que os visitantes de outros países deixarão por aqui. No ano passado, o déficit total com viagens foi de 8,473 bilhões de reais

Investimento no país

O Investimento Direto no País (IDP) cresceu 111,3% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado, de 5,455 bilhões de dólares para 11,528 bilhões de dólares. A previsão do Banco Central é que esse volume de recursos caia para 75 bilhões de dólares neste ano, ante os 78,9 bilhões de dólares registrados em 2016.