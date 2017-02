Instagram vai permitir publicação de dez fotos de uma só vez

Os usuários da rede social de fotos e vídeos Instagram poderão em breve publicar várias imagens em um único post. De acordo com o portal The Verge, o recurso permite que os usuários publiquem até dez imagens ou vídeos simultaneamente.

O novo recurso faz parte da versão beta do aplicativo, ainda não está disponível para download, e que está sendo testada pelos desenvolvedores. Atualmente, apenas anunciantes conseguem publicar várias fotos em uma única postagem.

De acordo com o portal, a função seria uma grande ajuda para os usuários que vivem da rede social, os “instagrammers”, que querem postar várias imagens do mesmo evento. A novidade também deve permitir um trabalho “bastante interessante” nas publicações, já que a disposição das imagens na horizontal possibilitam intervenções criativas, segundo o site.

Como funciona

Em vez de apenas tocar em uma foto, é preciso pressioná-la longamente. A partir daí, uma mensagem instrui o usuário a selecionar até dez imagens ou vídeos. E possível aplicar um único filtro a todas as fotos ou aplicá-los individualmente antes de serem publicados em uma única galeria.

Depois de publicada a galeria, os seguidores podem visualizar as fotos contidas nela ao passar as imagens para o lado com o dedo.

Procurado pelo portal Verge, um porta-voz da empresa se recusou a comentar o assunto.