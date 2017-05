Atualização do Instagram traz efeitos animados ao aplicativo

O Instagram apresentou na última terça-feira novos recursos do aplicativo, que irá disponibilizar efeitos animados, parecidos com os do concorrente, Snapchat. A atualização está disponível para download aos usuários dos sistemas operacionais Android e iOS.

Os efeitos de máscara vão desde equações de matemática girando ao redor da cabeça até orelhas felpudas de coalas. Segundo o aplicativo, a ideia é que os usuários possam incorporar vários personagens.

O conjunto inicial de novidades é composto por oito máscaras, enquanto o Snapchat tem cerca de 21 opções. Para ter acesso aos recursos do Instagram, basta abrir a câmera e tocar no ícone em formato de rosto, no canto inferior direito.

A ferramenta “Rebobinar”, se reúne aos conhecidos do público “Boomerang” e “Mãos livres”. O novo recurso permite que os vídeos sejam reproduzidos de trás para frente. “Solte um microfone e veja-o voar de volta para suas mãos. Capture uma fonte de água em movimento e compartilhe o registro do líquido fluindo de volta para a fonte. Experimente alguns truques mágicos sozinho e desafie as leis da física em qualquer lugar”, diz a rede social em comunicado.

Também é possível adicionar e personalizar adesivos de hashtag às fotos, o recurso pode ser utilizado ao tocar o ícone de sticker no canto superior direito.

Nas ferramentas de desenho, os usuários podem utilizar a borracha, que permite apagar desenhos e brincar com a remoção de cores. “Depois de tirar uma foto ou gravar um vídeo, selecione uma ferramenta de desenho, toque e mantenha pressionada para preencher toda a tela com cores. Em seguida, usando a borracha, é possível mostrar de forma criativa partes da sua foto ou vídeo que estão por baixo do efeito”, explicou o aplicativo.

Confira as novidades abaixo, em vídeo da rede social: