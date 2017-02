Inflação em janeiro tem valor mais baixo desde 1994, diz IBGE

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumido Amplo (IPCA) avançou 0,38% em janeiro em relação ao mês anterior, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira. Este é o valor mais baixo registrado para um mês de janeiro desde 1994, ano de implantação do Plano Real. O índice ficou acima do registrado em dezembro, que teve alta de 0,30% em relação a novembro, mas ficou abaixo do registrado janeiro de 2016, quando subiu 1,27%. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses foi de 5,35%. No mês passado, o acumulado estava em 6,29%.

A meta de inflação para 2017 é de 4,5%, e com a margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual pode chegar a 6%. A aposta dos analistas de mercado é que o IPCA encerre este ano próximo do centro da meta, em 4,64%, segundo o último Boletim Focus.

A queda acentuada do ritmo da inflação foi uma das justificativas do Banco Central para aumentar o corte da taxa básica de juros, a Selic, na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Em 11 de janeiro, o Copom reduziu a taxa em 0,75 ponto porcentual, a 13%. A próxima reunião está prevista para os dias 21 e 22 de fevereiro.