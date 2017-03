Inflação sobe 0,33% em janeiro, diz IBGE

A inflação medida pelo IPCA subiu 0,33% em janeiro, divulgou o IBGE nesta sexta-feira. O índice representa um valor menor que o verificado no mesmo mês do ano anterior, quando registrou alta de 0,38%. No acumulado de um ano, os preços monitorados pelo órgão tiveram alta de 4,76%. A meta de inflação para este ano é de 4,5%, que com a tolerância de 1,5 ponto porcentual pode checar a 6%.