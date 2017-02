Inflação projetada para 2017 cai novamente, a 4,43%, diz Focus

O Boletim Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Banco Central (BC), mostra que a aposta para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2017 recuou de 4,47% para 4,43%. Esta é a sétima semana consecutiva de queda na projeção do índice oficial de inflação do país. Há um mês, estava em 4,71%. Já a projeção para o IPCA de 2018 permaneceu em 4,50%, mesmo patamar de quatro semanas atrás.

Na prática, as projeções de mercado divulgadas nesta segunda no Focus indicam que a expectativa é que a inflação fique em torno do centro da meta, de 4,5%, em 2017 e 2018. A margem de tolerância para estes anos é de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos (inflação de 3,0% a 6,0%).

No comunicado que se seguiu à decisão de política monetária de janeiro, o Banco Central atualizou as projeções para a inflação em seu cenário de referência: 4,0% para 2017 e 3,4% em 2018. Na próxima quarta-feira, 22, o BC decide novamente sobre o nível da Selic (a taxa básica de juros), hoje em 13,00% ao ano. A desaceleração da inflação foi um dos fatores apontados pelo Comitê de Política Monetária (Copom), do BC, para redução da taxa de juros em sua última reunião.

No início de fevereiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA de janeiro foi de 0,38% – o menor para o mês desde o início da série histórica, em 1994.

Outros índices

O relatório do BC também mostrou que a mediana das projeções do IGP-DI de 2017 passou de 4,83% para 4,72% da última semana para esta. Há um mês, estava em 5,16%. Para 2018, a projeção foi de 4,69% para 4,70%. Quatro semanas atrás, estava em 4,79%.

Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) são bastante afetados pelo desempenho do dólar e pelos produtos de atacado, em especial os agrícolas.

Outro índice, o IGP-M, que é referência para o reajuste dos contratos de aluguel, passou de 5,00% para 4,95% nas projeções dos analistas para 2017. Quatro levantamentos antes, estava em 5,35%. No caso de 2018, o índice foi de 4,80% para 4,68%, ante os mesmos 4,68% de um mês atrás.

Já a mediana das previsões para o IPC-Fipe de 2017 foi de 4,84% para 4,70% no Focus. Um mês antes, a mediana das projeções do mercado para o IPC era de 5,07%. Para 2018, a projeção do IPC-Fipe permaneceu em 4,50%, mesmo valor de um mês antes.

(Com Estadão Conteúdo)