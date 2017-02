‘Inflação do aluguel’ sobe em fevereiro e acumula 5,38% em um ano

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,08% em fevereiro, a terceira alta mensal seguida, divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira. Com o resultado do mês, o índice acumula 5,38% em 12 meses, o valor mais baixo neste tipo de comparação desde maio de 2015. Em janeiro, o acumulado estava em 6,65% e em fevereiro do ano passado, a alta havia sido de 1,29%.

Entre os componentes do IGP-M, registraram alta em relação ao mês anterior o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), de 0,39%, e o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), de 0,53%. Os preços ao consumidor que mais tiveram impacto no índice foram o de empregada doméstica mensalista (alta de 1,89%), plano e seguro de saúde (1,01%) e tarifa de ônibus urbano (1,13%). Outro componente, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), teve variação negativa no mês, de 0,09%.

O IGP-M é calculado com base nos preços coletados entre osdias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência, e é usado nos reajustes de aluguéis e contratos de energia.