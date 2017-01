Ilhas paradisíacas no Caribe dão US$ 300 para quem visitá-las

Turistas que fizerem o sacrifício de visitar as Ilhas Virgens Americanas, no Caribe, vão receber 300 dólares em crédito (965 reais) para gastar em passeios. A recompensa é parte de um plano de incentivo ao turismo feito pelo governo americano, que é detentor do território, em comemoração aos 100 anos da transferência do domínio aos Estados Unidos.

Os créditos podem ser usados em passeios históricos, culturais e atividades de lazer. Para ter direito ao benefício, é preciso comprar uma estadia de no mínimo três noites em um dos hotéis participantes. As viagens devem ser reservadas até o dia 1 de outubro, para alguma data até o fim deste ano. O órgão de turismo local (cujo site é www.visitusvi.com) também oferece outros incentivos para promover visita às ilhas, como um bônus de 500 dólares (1.609 reais) e estadia grátis para crianças para quem marcar uma viagem de retorno até julho.

Como se trata de um território americano, brasileiros precisam de visto dos Estados Unidos para visitar as ilhas. Não há vôos diretos a partir do Brasil, e uma alternativa é seguir para Saint Thomas a partir de Miami, na Flórida.

As Ilha Virgens Americanas são compostas de três ilhas principais – Saint John, Saint Croix e Saint Thomas – e mais cerca de cinquenta ilhotas. Foram compradas da Dinamarca em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, por 25 milhões de dólares (80,45 milhões de reais). Os Estados Unidos fizeram a aquisição porque consideraram o território como estratégico.