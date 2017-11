IBGE: Produção industrial reverte queda e sobe 0,2% em setembro

A produção industrial reverteu a queda registrada em agosto e teve alta de 0,2% em setembro, na comparação com o mês anterior, segundo dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira. A baixa de agosto frente junho, que interrompeu uma sequência de quatro aumentos consecutivos na comparação com meses anteriores, foi revisada de 0,8% para 0,7%. Esse tipo de ajuste acontece por causa de informações que o IBGE obtém após o prazo de cálculo do mês.

Na comparação com o mesmo período de 2016, a alta em setembro foi de 2,6%, o quinto aumento consecutivo na produção industrial neste tipo de confronto.

Com o desempenho no último mês, o acumulado de um ano ficou em 0,4%, o primeiro resultado positivo primeiro desde maio de 2014 (0,3%) “prosseguindo na trajetória ascendente iniciada em junho de 2016 (-9,7%)”, diz o IBGE.

Em setembro, apenas 8 dos 24 setores apresentaram alta. Os principais avanços foram em coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (6,7%) e produtos alimentícios (4,1%). Ambos reverteram resultados negativos no mês anterior (-1,5% e -4,8%, respectivamente). O setor de veículos automotores, reboques e carrocerias também teve alta, de 1%, pelo segundo mês consecutivo.

No lado negativo, as principais baixas foram em produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-20,9%) e perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (-6,1%),