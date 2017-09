Horário de verão será mantido, diz ministério

O Ministério de Minas e Energia informou que o horário de verão da temporada 2017/2018 será mantido. Com isso, os relógios deverão ser adiantados em uma hora a partir de 15 de outubro nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

O horário de verão deve ser encerrado em 19 de fevereiro de 2018. Desde 2008 ele se encerra no terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte.

Estudo do Ministério de Minas e Energia apontou queda da economia de energia gerada pela implantação do horário de verão. Isso vem acontecendo por causa da mudança de perfil do consumidor.

O estudo foi enviado para a Casa Civil, que chegou a divulgar que faria uma enquete para saber a opinião da população sobre o assunto. Diante da proximidade do início do horário de verão, o governo avaliou que não haveria tempo hábil para realizar essa enquete.