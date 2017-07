Hopi Hari abre 211 vagas para reabertura

Após anunciar, no início do mês, que voltaria a operar, o Hopi Hari publicou em sua página no Facebook a abertura de processo seletivo para a contratação de 211 funcionários.

São 14 vagas para atendente de operação I (conservação e limpeza), 194 vagas para atendente de operação II (brinquedos, lojas e alimentações), duas vagas para técnico de manutenção mecânica e uma para técnico de manutenção elétrica.

Na publicação, o parque não dá informações sobre salários e benefícios, diz apenas que os novos funcionários receberão “capacitação completa e adequada para sua devida função”. “E para os habitáris [funcionários] antigos, buscamos sempre atualizações necessárias, seja para o atendimento ao público, manutenção ou entretenimento”, completa.

O Hopi Hari disse também que vai voltar com atrações paradas há anos, como a montanha russa Katapul e o Rio Bravo.

Fechado desde maio, o parque promete reabrir em 5 de agosto. Os ingressos de acesso custarão 150 reais. O estacionamento sairá por 40 reais. As visitas ao parque serão agendadas a partir da reabertura.

A em 1999, o parque alcançou a marca de 1,8 milhão de visitantes em 2008, seu ano com melhor desempenho.

Recentemente, porém, operava com várias de suas atrações fechadas por problemas de manutenção, atraindo uma quantidade de público reduzida.

Em dezembro do ano passado, o então controlador e presidente, Luciano Correa, vendeu 75% das ações da controladora indireta do parque, a HH Participações, para o empresário do setor imobiliário José Luiz Abdalla, que assumiu a direção.

Com 700 milhões de reais em dívidas, o parque temático obteve uma linha de crédito junto ao American Bank para reativá-lo em modo ‘soft-open’ – sem todas as atrações e com capacidade de público reduzida.