Homem é preso acusado de abusar de criança em supermercado

Um homem foi preso em flagrante após ser acusado de abusar sexualmente de uma menina de 5 anos no corredor de um supermercado. O caso aconteceu em uma unidade do Zaffari de Porto Alegre, no último sábado. Ele foi detido pelos seguranças do local, que foram acionados pela mãe da criança. Em seguida, foi preso após a polícia analisar as imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento.

No vídeo, que circula pela internet e em grupos de WhatsApp, é possível ver uma criança brincando sozinha em um corredor da loja. O homem se aproxima, empurra a menina para trás de uma pilha de mercadorias e passa a mão por baixa da roupa dela. Segundos após a abordagem, ele sai andando.

De acordo com o Zaffari, a mãe da criança acionou o supermercado ao perceber o que tinha acontecido. Ele foi dominado pelos seguranças e, segundo a polícia, tentou fugir do local. O homem está detido preventivamente no Presídio Central, na capital gaúcha. Ele é acusado de estupro de vulnerável, e pode ser condenado a uma pena que varia de 8 e 15 anos de prisão.

Segundo a delegada Laura Lopes, da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DPCAV) de Porto Alegre, o suspeito não tinha antecedentes criminais. A polícia deve concluir em dez dias um inquérito para apresentar denúncia sobre o caso à Justiça. A delegada alerta que o compartilhamento do vídeo das câmeras de segurança é um crime, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que apura quem foi o responsável pelo vazamento das imagens do circuito interno do supermercado.

Em nota, o Zaffari informa que “está à disposição das autoridades competentes responsáveis pelo caso para prestar informações que possam ser úteis na investigação.”