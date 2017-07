Hackers vazam supostas senhas de usuários de e-commerce

Listas com supostos logins e senhas de usuários de grandes e-commerces (sites de compras online) do Brasil foram divulgadas por hackers na internet. Os clientes seriam de empresas como Extra, Casas Bahia, Pontofrio, Netshoes, Centauro, PagSeguro, Terra e HostGator. O alerta é da Antecipe, plataforma de gerenciamento de vulnerabilidades de usuários.

São mais de 360 logins e senhas, que dariam acesso não só à conta dos usuários nessas plataformas, mas também a informações que costumam ficar armazenadas no cadastro, como telefone, endereço e número do cartão de crédito.

As listas foram divulgadas no site Pastebin, uma ferramenta de armazenamento e compartilhamento de textos, que, de acordo com a Antecipe, é “uma fonte conhecida para publicações anônimas e vazamento de dados”. A autenticidade dos logins e senhas, porém, não foi comprovada. Para isso, seria necessário acessar as contas vazadas, “o que não é correto”, afirma a empresa.

Phishing

A Antecipe, no entanto, não acredita que as redes de e-commerce tenham sofrido invasão e aposta que a lista, caso seja verídica, tenha como base casos de phishing – quando o próprio cliente cai em um golpe e digita sua senha em um site falso criado pelos hackers.

“Não acreditamos que houve uma invasão aos sites das empresas. O mais provável é que usuários tenham sido enganados por ‘phishings‘ que se faziam passar pelos sites/serviços e, devido à falta de atenção, eles digitaram seus usuários e senhas em sites falsos, permitindo que fossem capturados indevidamente.” De acordo com a empresa, se os sites tivessem sido diretamente hackeados, “as listas teriam milhares de usuários.”

Em nota, a Via Varejo, responsável pela administração dos sites de Casas Bahia, Pontofrio e Extra, afirmou que nenhum dos seus sistemas sofreu invasão ou alterações. A Via Varejo “reforça que segue as melhores práticas de segurança da informação adotadas no país.” A empresa não confirmou se as informações são realmente de usuários ativos.

Não foi possível contatar as demais empresas de imediato para comentarem o caso.