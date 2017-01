Hackers roubam dados de 29.000 clientes da corretora XP

Cerca de 29.000 clientes da corretora XP tiveram dados pessoais como nome, endereço, CPF, e-mail e a conta na instituição roubados por hackers. O crime aconteceu entre 2013 e 2014 e os criminosos enviaram mensagens recentemente à empresa tentando conseguir dinheiro para não divulgar o caso, segundo a XP. De acordo com o jornal Valor Econônico, o fundador e principal acionista da empesa, Guilherme Benchimol, foi o alvo da extorsão exigindo pagamento de 22,5 milhões de reais. O grupo teria sido também responsável por desviar dinheiro de alguns investidores.

Segundo a publicação, os clientes também receberam e-mails dos hackers sobre o incidente, no que acredita-se ser uma tentativa de pressionar Benchimol. O texto enviado a ele e aos clientes dá instruções sobre como fazer o pagamento do valor pedido na moeda eletrônica bitcoin. “Feito isso, você resolveria rápido esse problema, evitando assim um caos que o grupo XP pode vir a sofrer no ano de 2017 em diante.”, diz o texto ao qual o jornal teve acesso.Os criminosos alegam na mensagem que conseguiram desviar 2 milhões de reais de contas de seis clientes da XP com esses dados. A XP admitiu que a fraude ocorreu contra três pessoas, o valor foi de 500.000 reais, já ressarcidos.

Procurada por VEJA, a XP disse em nota estar ciente do caso, e que está tomando medidas legais e ações para evitar outros problemas como esse. Dentre elas, estão a criação de um comitê de segurança formado por seus executivos, a contratação de uma consultoria externa e o contato com os clientes. “A XP Investimentos lamenta o ocorrido e orienta que os clientes tirem dúvidas com seus assessores de investimento ou liguem para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) / 0800 880 3710 (demais regiões). O compromisso da empresa com clientes e a transparência é completo e irrestrito.”, diz o texto.