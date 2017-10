Habib’s inaugura posto de gasolina e restaurante no mesmo local

O Grupo Habib’s inaugurou nesta sexta-feira o primeiro complexo de conveniência da rede. O local vai reunir um posto de gasolina, o Posto H’, um restaurante do Ragazzo e uma loja de conveniência do Habib’s, a primeira com atendimento drive-thru em todo o Brasil. O negócio fica localizado na avenida Radial Leste, esquina com a rua Francisco Marengo, na zona leste de São Paulo.

O complexo irá disponibilizar promoções aos clientes. Uma delas é o ‘piscou, baixou!’, que irá oferecer preços mais baixos na compra do combustível – as luzes do posto de gasolina vão piscar quando a promoção estiver vigente. Um cronômetro no posto indicará o tempo de duração do desconto.

Outra novidade será o ‘abasteça e ganhe!’: o cliente que abastecer uma determinada quantidade de combustível vai ganhar produtos do Habib’s Conveniência.

No complexo, que funciona 24 horas e sete dias por semana, foram investidos cerca de 2,5 milhões de reais. A expectativa do grupo é comercializar 600.000 litros de combustível por mês – seja gasolina, gasolina aditivada, diesel ou etanol.

A meta da empresa é abrir o modelo de ‘complexo de conveniência’ para franquia até o início de 2018. O plano de expansão também prevê, até 2020, a abertura de 30 unidades em todo o Brasil, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.