Greve da Aerolíneas Argentinas nesta terça afeta voos no Brasil

Uma greve geral de funcionários da companhia Aerolíneas Argentinas nesta terça-feira afeta os voos da empresa entre o país vizinho e o Brasil. Os trabalhadores decidiram interromper as atividades por 24 horas em protesto por reajustes salariais. A greve fez com que dezenas de voos da empresa, nacionais e internacionais, fossem cancelados, e a estimativa é de que mais de 30.000 clientes sejam afetados, segundo os sindicatos.

No Brasil, os trajetos afetados são os que têm como origem ou destino as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A empresa disse que quem tiver o voo cancelado terá três opções: poderá remarcar a viagem sem custo extra, utilizar o dinheiro da passagem como crédito em outros trechos, ou pedir reembolso integral dos valores.

No primeiro caso, o trajeto e a classe devem ser os mesmos do voo cancelado, e a data do novo voo deve ser até 30 de novembro. O uso de crédito para outro voo implica cobrança de taxas de remarcação e pode ser feito até o fim do ano. O pedido de reembolso integral deve ser feito no mesmo canal em que a passagem foi comprada.