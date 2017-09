Governo divulga calendário das cotas do PIS/Pasep para idosos

Os pagamentos das cotas do PIS/Pasep serão feitos em três etapas, a partir do dia 19 de outubro. A expectativa é que sejam liberados 15,9 bilhões de reais, para 8 milhões de pessoas. A informação foi anunciada nesta quinta-feira em evento no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer e a equipe econômica

A primeira etapa de pagamentos, no dia 19, será disponibilizada para pessoas com mais de 70 anos de idade. A partir de 17 de novembro, poderão receber os aposentados, independentemente da idade. No dia 14 de dezembro, começam os pagamentos para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62, mesmo que não aposentados.

O PIS é o fundo dos trabalhadores da iniciativa privada e os pagamentos são feitos pela Caixa, segundo calendário que segue a data de nascimento do beneficiário. O Pasep é o fundo dos servidores públicos, pago pelo Banco do Brasil. Quem tem conta nessas instituições receberá o crédito automaticamente.

As cotas do PIS e do Pasep foram acumuladas por trabalhadores que estiveram empregados entre 1971 e 1988. Elas podem ser sacadas em casos especiais, como aposentadoria, invalidez, ou por idade (65 anos para os homens, 62 para as mulheres). Em agosto, o governo reduziu a idade mínima, que era de 70 anos. Enquanto não são sacadas, essas cotas geram rendimentos , que podem ser recebidos anualmente.

Quem ingressou no mercado de trabalho após 1990 tem direito a outra modalidade do PIS/Pasep, que são os abonos salariais. Eles também são pagos anualmente. Nesse caso, não há cota a ser sacada.