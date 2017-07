Governo deve arrecadar R$ 11 bi com mais imposto em combustíveis

O aumento de PIS/Cofins sobre gasolina e diesel deve garantir cerca de 11 bilhões de reais ao caixa do governo em 2017. O governo ainda está fazendo as contas para apresentar o relatório bimestral de receitas e despesas do Orçamento. O documento sobre o cumprimento da meta fiscal poderá ser apresentado na tarde desta quinta-feira.

Não está descartada até o momento a possibilidade de um novo corte no Orçamento. É isso que o governo está tentando evitar no desenho que está feito para o envio do documento ao Congresso Nacional.

Para cumprir a meta fiscal de déficit primário de 139 bilhões de reais, o governo já bloqueou parte do Orçamento, o que provocou reclamações de vários órgãos e ministérios com a justificativa de que a restrição orçamentária está afetando os serviços públicos.

Depois de liberar uma pequena parte desse valor, o corte em vigor passou a ser de 39 bilhões de reais. Há possibilidade de aumentar o bloqueio, o que dificultará ainda mais o funcionamento da máquina pública. A meta que o governo federal para o ano é de um déficit de 139 bilhões de reais. Até maio, o rombo nas contas acumulado no ano era de 34,984 bilhões de reais, pior resultado histórico para os cinco primeiros meses do ano.

O discurso do Planalto, quando anunciar o aumento dos tributos, será de que vai trabalhar até o fim do ano para liberar o forte contingenciamento. Uma edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) com a alta dos tributos deve ser publicada ainda nesta quinta-feira.

