Governo de SP bloqueia prêmio de R$ 1 milhão da Nota Paulista

O governo de São Paulo bloqueou o pagamento de um prêmio de R$ 1 milhão relativo ao sorteio de junho da Nota Fiscal Paulista por suspeita de fraude.

O vencedor foi um homem de 46 anos morador de Cotia, na região metropolitana de São Paulo.

Para participar do sorteio, o consumidor deve registrar compras feitas para uso próprio. A Secretaria da Fazenda de São Paulo observou, no entanto, que quase todas as compras em que o vencedor cadastrou seu CPF foram realizadas praticamente diariamente em um mesma loja de materiais de construção especializada em madeira. Segundo a Secretaria, o perfil do sorteado não parece comportar tais gastos.

Uma hipótese é que o homem seja funcionário da loja e tenha colocado o CPF em compras de clientes que não pediram o comprovante.

Foi instalado um procedimento de auditoria para investigar o caso, e o sorteado já foi convocado para prestar esclarecimentos. Por enquanto, além do prêmio, seus créditos também estão em suspenso. É a primeira vez que o valor máximo do programa é bloqueado.

Mesmo que fique comprovado que houve irregularidade, a lei não permite um novo sorteio, explica a Secretaria.

Os demais ganhadores de junho não foram prejudicados. Os prêmios de R$ 500 mil saíram para uma moradora de Guarulhos, que concorreu com 26 bilhetes, e para um consumidor de São Paulo, que teve um de seus dois bilhetes sorteados.

Outros usuários também foram contemplados com dez prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil. Concorreram ao sorteio os cadastrados que efetuaram compras no mês de fevereiro e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram 598 prêmios que somaram R$ 4,7 milhões.

O resultado está disponível no site da Nota Fiscal Paulista.

O programa foi criado em 2007 pelo governo paulista para combater a sonegação fiscal e aumentar a arrecadação do Estado. A cada compra registrada, o consumidor recebe de volta parte do imposto embutido nas mercadorias. Os créditos podem ser usados para reduzir o valor do IPVA ou resgatados e depositados em conta.

A cada R$ 100 em notas fiscais registradas, o consumidor ganha um bilhete eletrônico para concorrer aos prêmios.