Governo central tem superávit de R$ 12,6 bilhões em abril

O governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social) registrou superávit primário de 12,570 bilhões de reais em abril. O dado foi divulgado pelo Tesouro nesta quinta-feira. É o melhor resultado para o mês desde 2014.

Apesar do resultado positivo em abril, as contas públicas acumulam um déficit de 5,643 bilhões de reais nos quatro primeiros meses do ano. No mesmo período de 2016, o rombo acumulado foi de 8,237 bilhões de reais.

A meta para este ano prevista no Orçamento é de um rombo de 139 bilhões de reais. Se cumprida, será o quarto resultado negativo consecutivo e também o segundo pior da história, superado apenas pelo déficit de 155,7 bilhões em 2016.

Para conseguir cumprir a meta do ano, o governo já anunciou forte contingenciamento nas despesas discricionárias, além de medidas de elevação tributária, como o fim da desoneração da folha de pagamento das empresas para dezenas de setores.