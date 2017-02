Google volta a ser a marca mais valiosa do mundo após 5 anos

O Google retomou o posto de marca mais valiosa do mundo após 5 anos da liderança da Apple, segundo ranking da revista britânica Brand Finance divulgado nesta quarta-feira. O valor da marca empresa de tecnologia famosa pelo seu buscador subiu 24% no último ano, para 109,5 bilhões de dólares (345 bilhões de reais), enquanto a da fabricante do iPhone caiu 27% no mesmo período, para 107 bilhões de dólares (337,2 bilhões de reais). O Google havia sido campeão pela última vez em 2011.

Com o desempenho, a Apple ocupa agora o segundo lugar do ranking anual da revista, que traz as 500 marcas mais valiosas de cada ano. Segundo o CEO da revista, David Haigh, a queda na percepção da Apple é baseada na avaliação de vários analistas. “O que guia a nossa avaliação é o conseno. Estamos refletindo o que o mercado diz e o consenso no mercado é que as perspectivas para os volumes futuros de negócios são piores que no ano passado ou no anterior”, disse o executivo ao jornal The Telegraph.

Em terceiro lugar, está a marca da Amazon, avaliada em 106,4 bilhões de dólares (335,27 bilhões de reais). Seis das dez primeiras colocadas são empresas de tecnologia, entre elas, o Facebook, que aparece na lista na nona posição, avaliado em 62 bilhões de dólares (195,4 bilhão de reais) após ter sido o 17º na edição anterior.

A Brand Finance analisa itens como lealdade à marca, familiaridade, investimentos em marketing e reputação. A revista faz a avaliação do valor das marcas, e não o das empesas por detrás delas.

As marcas mais valiosas em 2017, segundo a Brand Finance