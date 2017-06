Google procura startups financeiras para programa em São Paulo

O Google procura startups do setor financeiro do Brasil e de outros países da América Latina para participarem de um novo programa de incentivo, o Campus Exchange Latam Founders. As fintechs selecionadas passarão uma semana no Campus São Paulo, onde participarão de workshops e sessões de mentoria com especialistas do Google, além de terem contato com líderes de grandes empresas brasileiras do setor.

“O ecossistema brasileiro de fintechs está em efervescência. As startups locais estão desenvolvendo produtos e soluções que atendem um mercado consumidor que estava à margem dos serviços financeiros tradicionais”, diz, em nota, André Barrence, diretor do Campus São Paulo.

A unidade, aberta na capital paulista em junho de 2016, é uma iniciativa do Google for Entrepreneurs e faz parte de uma rede global com espaços físicos em Londres, Tel Aviv, Seul, Madrid, Varsóvia e, em breve, Berlim. Essa é a primeira vez que um Google Campus destina um programa exclusivamente para startups da América Latina.

“Mesmo com legislações diferentes, é possível identificar nos países emergentes usuários com características similares, por isso, as fintechs latino-americanas podem se tornar empresas que resolvem não apenas problemas locais, e sim de toda a região”, afirma Barrence.

As inscrições seguem abertas até 18 de julho e podem ser feita neste link. O programa, que deve aceitar de oito a dez fintechs, acontecerá entre os dias 15 e 20 de outubro.

O Campus pagará pela acomodação de até dois representantes da startup e por duas refeições ao dia (café da manhã e almoço).