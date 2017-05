Google lançará sistema de pagamento por celular no Brasil

O Google anunciou nesta quarta-feira que o Android Pay, seu sistema de pagamentos por celular, chegará ao Brasil ainda neste ano. Segundo a companhia, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal, além de Mastercard, Visa, Elo e Porto Seguro, já firmaram parceria para o início do sistema no país.

No Android Pay, o usuário cadastra seu cartão de crédito ou débito e, ao fazer uma compra, aproxima o aparelho de um terminal dotado da tecnologia NFC (Near Field Technology), já disponível em muitos estabelecimentos, para efetuar o pagamento.

“O sistema é seguro porque as informações do cartão não ficam armazenadas no telefone, pois o Android Pay usa um processo de geração de códigos para manter os dados dos cartões seguros”, declarou Alessandro Germano, Diretor de Parcerias Estratégicas da empresa para a América Latina.

A solução foi lançada nos Estados Unidos em 2015, chegou a dez países e também deve estrear neste ano no Canadá, na Rússia, na Espanha e em Taiwan. No Brasil, o aplicativo Pic Pay, disponível em Android e iOS, já oferece serviço semelhante por meio de um aplicativo.