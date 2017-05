Google lançará concorrente da Siri e em português do Brasil

O Google anunciou nesta quarta-feira que o “português brasileiro” é um dos quatro novos idiomas nos quais o Google Assistant estará disponível. A atualização deve ser feita nos próximos meses.

No evento Google i/o, em Mountain View, na Califórnia, também foi divulgado que o sistema chegará ao iPhone, onde disputará espaço com o assistente virtual Siri.

Assim como o rival, trata-se de um assistente pessoal virtual que permite o diálogo com o usuário – ou seja, reponde suas perguntas. Hoje, esta disponível em produtos do Google como o aplicativo de mensagens Allo e o Google Home, ainda não acessível no Brasil.

O Google I/O, sediado anualmente no Vale do Silício, é um evento destinado a desenvolvedores e entusiastas da marca, no qual a empresa costuma lançar produtos e atualizações relevantes. Neste ano, recebe mais de 7.000 pessoas.