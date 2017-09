Google lança roda de surpresas em seu 19º aniversário

O Google comemora o 19º aniversário nesta quarta-feira, mas é o site que está presenteando os internautas com um doodle que simula uma roda de surpresas e reúne 19 minigames. Basta clicar na roleta para jogar um deles.

Entre os games estão o jogo da velha e até mesmo um teste do Dia da Terra (22 de abril) para que o internauta possa descobrir “qual animal você é?”. Todos os jogos estão relacionados com algo lançado nos últimos 19 anos e voltam para a comemoração do aniversário da empresa. Há também jogos clássicos como Pac-Man e paciência e outros games de música e beisebol.

Quem quiser participar tem até o final do dia para brincar e descobrir os 19 minigames – muitas vezes a roleta repete o mesmo resultado e é preciso clicar na opção “girar novamente”.