Google lança ferramenta para busca de vagas de emprego

O Google estreou nesta terça-feira (20) uma ferramenta dentro de seu motor de busca para ajudar os usuários a procurar e encontrar ofertas de emprego que se ajustem às suas necessidades trabalhistas.

Basta que os usuários escrevam “trabalhos perto de mim” ou frases similares relacionadas com a busca de emprego no Google que a ferramenta de busca mostrará resultados com essas ofertas.

“Sem importar quem você é ou que tipo de emprego você está buscando, é possível encontrar o anúncio de trabalho que encaixe com suas necessidades”, explicou a empresa em comunicado, detalhando uma função que já tinha antecipado na I/O, seu evento para desenvolvedores, realizado em maio.

O Google afirmou que terá a colaboração de empresas que prestam serviço no setor, como LinkedIn, Monster, WayUp, DirectEmployers, CareerBuilder, Glassdoor e Facebook, para que a nova ferramenta inclua em seus resultados os anúncios feitos nesses sites assim que eles forem publicados na internet.

Inicialmente, segundo o Google, o serviço estará disponível apenas em inglês e mostrará vagas de emprego nos Estados Unidos.

Para muitas dessas vagas, o Google disse que os usuários poderão ver nos resultados as avaliações e opiniões sobre o empregador, saber quanto tempo gastariam para ir de casa ao trabalho e receber alertas personalizados quando aparecem ofertas que coincidam com os critérios previamente estabelecidos.

“Seja um jovem adulto buscando seu primeiro emprego, um veterano que espera fazer uso de sua experiência como líder na vida civil, ou um pai buscando um trabalho com melhor salário para apoiar uma família em desenvolvimento, esperamos que essa nova experiência no Google torne mais simples e efetiva a busca por emprego”, concluiu a empresa sobre a ferramenta.