Google elege os melhores apps e games de 2017

O Google anunciou nesta sexta-feira os melhores aplicativos e jogos de 2017 que estão disponíveis na versão brasileira de sua loja virtual, o Google Play. O ranking foi elaborado por uma equipe de especialistas da empresa.

O Socratic – Ajuda para Matemática e Dever de Casa recebeu o título de melhor do ano. Segundo o Google, o aplicativo faz um dos melhores usos da inteligência artificial dentre os programas disponíveis na plataforma. O objetivo do programa é ajudar na resolução de tarefas escolares.

Para usar o aplicativo, o estudante tira foto do dever de casa e recebe explicações, gráficos, vídeos e o passo-a-passo para responder a questão. O Socratic consegue fazer o direcionamento do conteúdo ao utilizar métodos de aprendizagem de máquina, analisando a amostra de milhões de questões. Matemática, biologia, química e história são algumas das matérias disponíveis aos usuários.

Na categoria games, o CATS: Crash Arena Turbo Stars foi o vencedor. No jogo, o usuário planeja, constrói e coloca seus veículos para competir em batalhas comandadas por gatos. Segundo os especialistas do Google, essa mecânica fez com que o jogo estivesse entre os grandes destaques do ano.

O Google ainda ressaltou jogos independentes brasileiros que estão ganhando cada vez mais relevância entre os usuários. Nesta edição, os jogos Westy West e Star Vikings estão entre os melhores games indies. Enquanto isso, outro brasileiro, o Cody Cross, está entre um dos melhores na categoria “baixar e jogar”.

Confira a lista completa elaborada pelo Google:

Melhores aplicativos

O melhor app

Socratic – Ajuda para Matemática e Dever de Casa

Os mais divertidos

PicsArt Animator: Gif & Video

Hooked -Chat Stories

Multishow Play

Incolor

Adobe Photoshop Sketch

Os melhores apps sociais

Tandem: aprenda inglês e espanhol grátis

Strava GPS Correr Ciclismo

LIKE

Cookpad – Receitas Caseiras

Allo

Os melhores ajudantes diários

Notebook – Tomar notas

Journey – Diário, Jornal

Today Weather – Previsão, Radar & Alertas Severo

Step Counter – Pedometer Free & Calorie Counter

UberEats

Os mais inovadores

Pinterest

Snapchat

Google Earth

Be My Eyes – helping the blind

Bitcoin Wallet – Coinbase

Os melhores tesouros escondidos

Socratic – Ajuda para Matemática e Dever de Casa

AirBnb

CastBox: Podcast Gratuito

Medite.se

Sons Relaxantes da natureza para mim

Os melhores para crianças

Star Walk 2: Astronomia em português para crianças

Idiomas para Crianças | Mondly

Cidade Sago Mini

A Vida no Toca: Escritório

Dr. Panda Café Freemium

Os mais populares

Messenger Lite: ligações e mensagens gratuitas

Photo Editor – Photo Effects & Filter & Sticker

Kwai -Make Video Story Free

Selfie Camera – Filter & Sticker & Photo Editor

MagiMobile – Magiespadas

Melhores games

O melhor jogo

CATS: Crash Arena Turbo Stars

Os mais competitivos

Clash Royale

Transformers: Lutadores

Football Strike – Multiplayer Soccer

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Injustice 2

Os mais sociais

Animal Crossing

Bit Heroes

Minecraft

Pictionary

Pokemon Go

Os melhores indies

Westy West

Star Vikings

Iron Marines

Postknight

Spaceplan

Os mais inovadores

Last Day on Earth: Survival

Build a Bridge!

Shadowmatic

After the End

Battlejack

Os melhor para pegar e jogar

Cooking Craze

Bubble Witch 3 Saga

Homescapes

Cody Cross

Once Upon a Tower

Os melhores para crianças

Toca Life: Hospital

Pequeno panda Restaurante

Moranguinho Penteado de Férias

Rhythm and Bears

Dr Panda Café

Os mais populares

Fidget Spinner

Super Mario Run

My Talking Hank

Magic Tiles 3

Yu-Gi-Oh! Duel Links