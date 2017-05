Google divulga quais são os melhores aplicativos de Android

O Google divulgou na última semana a lista dos aplicativos considerados como os melhores para o Android em 2016. A relação, apresentada durante evento para desenvolvedores da companhia, o Google I/O, destaca softwares em 12 categorias dentre os programas disponíveis na Play Store.

Os vencedores do prêmio, chamado de Google Play Awards 2017, são escolhidos de acordo com uma série de critérios, como as avaliações dos usuários, desempenho técnico e frequência de atualizações. A loja virtual do Google registrou 85 bilhões de downloads em 2016. Veja os ganhadores:

Melhor app

Vencedor: Memrise

O que é: Aplicativo de aprendizado de idiomas que ensina através de jogos

Preço: Gratuito

Descrição da categoria: Uma verdadeira representação de design bonito, experiência de usuário intuitiva e alto apelo junto a usuários.

Melhor jogo

Vencedor: TRANSFORMERS: Forged to Fight

O que é: Game no estilo RPG com os veículos robôs como Optimus Prime e companhia, que estrelam filmes no cinema.

Preço: Gratuito

Descrição da categoria: Jogos com dinâmica de jogo, gráficos de qualidade extremamente alta e táticas de retenção e engajamento fortes

Destaque indie

Vencedor: Mushroom 11

O que é: Jogo no estilo plataforma em que o usuário tem que conduzir uma forma de vida semelhante a uma geleia através de obstáculos.

Preço: 15,99 reais

Descrição da categoria: Jogos de desenvolvedores independentes que focam no design artístico, mecânicas de jogabilidade e no acabamento em geral

Startup de destaque

Vencedor: HOOKED

O que é: Aplicativo que oferece histórias de suspense sob a forma de chats

Preço: Gratuito

Descrição da categoria: Aplicativos de novos desenvolvedores que oferecem uma experiência única enquanto atingem crescimento orgânico forte de instalações

Melhor Android Wear

Vencedor: Runtastic Running & Fitness

O que é: Aplicativo para monitorar e planejar atividade física, como corridas e exercícios

Preço: gratuito

Descrição da categoria: Novos aplicativos de dispositivos que podem ser vestidos 2.0 que oferecem design, satisfação do usuário e funcionalidade bons

Melhor experiência em TV

Vencedor:Red Bull TV

O que é: Plataforma de vídeos sobre música, esportes e eventos criada pela marca homônima de energéticos

Preço: gratuito

Descrição da categoria: Aplicativos ou jogos feitos para formato de telas grandes para prover uma experiência intuitiva

Melhor experiência em RV (realidade virtual)

Vencedor: Virtual Virtual Reality



O que é: Jogo de realidade virtual em um futuro alternativo onde humanos são substituídos por robôs

Preço: 13,99 reais

Descrição da categoria: Experiência altamente engajadora e imersiva com uso otimizado da interface Daydream

Melhor experiência em RA (realidade aumentada)

Vencedor: WOORLD

O que é: Jogo que permite ao usuário preencher o espaço ao seu redor com itens e personagens de realidade aumentada

Preço: Gratuito

Descrição da categoria: Aplicativos ou jogos aproveitando a tecnologia criativa de realidade aumentada

Melhor App infantil

Vencedor: Animal Jam – Play Wild!

O que é: Jogo 3D cujos personagens são animais

Preço: Gratuito

Descrição da categoria: Aplicativos ou jogos com design amigável que encorajem a criatividade, exploração e educação

Melhor jogo multijogador

Vencedor: Hearthstone

O que é: Jogo no estilo cardgame em que os jogadores batalham invocando criaturas e lançando feitiços

Preço: Gratuito

Descrição da categoria: Jogos feitos para conectar jogadores em experiências multijogador competitivas e engajantes

Melhor experiência de acessibilidade

Vencedor: IFTTT

O que é: Um programa que permite criar automações para tarefas no celular, como acessar previsões do tempo em horário específico, usar comandos de voz ou fazer backups das fotos

Preço: Gratuito

Descrição da categoria: Aplicativos ou jogos que habilitam interações com dispositivos para servir pessoas com deficiências ou necessidades especiais

Melhor impacto social

Vencedor: ShareTheMeal

O que é: Aplicativo que ajuda a fazer doações para crianças sem alimento ao redor do mundo

Preço: Gratuito

