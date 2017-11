Google Assistente entende ‘português’ e consegue chamar serviços

O assistente virtual do sistema Android, o Google Assistente, receberá uma atualização para permitir que os usuários acionem em português serviços de outras empresas. Com isso possível solicitar entrega de comida até uma corrida de Uber. O recurso será disponibilizado para usuários brasileiros nas próximas semanas.

Com a novidade, as empresas vão poder criar aplicativos no Google Assistente para que a funcionalidade esteja disponível ao usuário.

Segundo o Google, o internauta ainda poderá pesquisar preços em lojas virtuais, ler notícias ou fazer exercícios de meditação. A aplicação receberá ordens escritas ou faladas.

Há três meses, o Google lançou a versão do seu assistente pessoal em português, mas não havia interatividade entre o sistema e o serviço de outras empresas – o programa funcionava apenas com opções do próprio Google, como o Mapas. Ao perguntar sobre o melhor caminho para determinado lugar, por exemplo, o assistente dava diretrizes ao usuário.

Antes disso, em dezembro de 2016, a empresa liberou o recurso para uso no aplicativo de mensagens Allo. O Google Assistente está disponível para os smartphones com Android nas versões 7.0 Nougat e 6.0 Marshmallow.