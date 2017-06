Golpe que usa nome da Uber já enganou 40 mil no Brasil

Mais de 40 mil brasileiros já caíram no golpe que está oferecendo 100 reais de desconto em corridas pelo aplicativo da Uber. A campanha começou no último sábado, de acordo com a empresa de segurança digital ESET.

O golpe é aplicado por meio de uma mensagem de e-mail. Ao acessar o link disponibilizado, a vítima é redirecionada para uma página com a opção “Cadastre no Uber agora” e um aviso informando que “o desconto será utilizado automaticamente em casa uma de suas viagens”.

Ao clicar no botão, o consumidor é redirecionado a uma página de cadastro com layout semelhante ao da Uber. Para finalizar a operação, o usuário precisa cadastrar nome, CPF, telefone e dados do cartão de crédito.

Ao preencher as informações, surge um pop-up confirmando o ‘sucesso no cadastro’ e a vítima é redirecionada para a página oficial de login da Uber.

A Uber pediu aos clientes que tenham cautela. “Orientamos os usuários a nunca compartilharem os dados de senha do seu cadastro, uma vez que esses dados devem ser tratados com o mesmo cuidado que dados bancários, por exemplo”, disse a empresa em comunicado.

Dicas de segurança

O analista de segurança da Kaspersky Lab, Thiago Marques, aconselha aos internautas a não acessar sites antes de identificar como o link chegou até ele. “Muitas vezes sites falsos chegam por e-mail, que direciona o usuário para a página. Os criminosos também compram anúncios para apareceram na busca do Google, então quando o usuário pesquisa por FGTS, por exemplo, aparecem esses links antes do resultado”.

Uma visão crítica também é importante no mundo digital. “O usuário não pode ir no automático, tem que ter cautela. É a mesma coisa de quando você encontra alguém na rua e ela quer te vender um iPhone de 2 mil reais por 500 reais, o consumidor vai pensar: ‘Quem é esse cara?’, ‘Como consegue vender por esse preço?’, ‘Será que é roubado?’. Tem que ter o mesmo tipo de pensamento na internet”.