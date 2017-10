Golpe de cupom falso no WhatsApp atinge pelo menos 1,2 milhão

Um golpe no WhatsApp que promete um vale-presente no Boticário já atingiu pelo menos 1,2 milhão de vítimas, segundo a empresa de segurança digital PSafe. A mensagem promete um voucher de 150 reais em produtos para quem responder a uma pesquisa sobre a marca e compartilhar a suposta promoção com dez amigos.

Segundo a PSafe, a mensagem fraudulenta circula desde o último dia 26. A empresa diz que a quantidade de atingidos pode ser maior, pois o número divulgado se baseia nos casos identificados nos equipamentos de clientes dos seus produtos.

Ao clicar no link contido na mensagem, que fala do início da primavera, o usuário é levado a um site que tenta se passar pelo do Boticário. Esse tipo de fraude é conhecido como phishing. A vítima também acaba sendo direcionada para sites que pedem a instalação de aplicativos, que podem conter vírus, ou que cadastram a linha em um serviço pago de recebimento de mensagem.

A recomendação dos especialistas para casos como esse é de não abrir os links e deletar as mensagens.

Em nota à imprensa, o Boticário confirmou que a mensagem é uma fraude, e que não existe promoção desse tipo no momento. “Orientamos não acessar o conteúdo para que não danifique(m) seu(s) equipamento(s) eletrônico(s). Em caso de dúvidas, a empresa coloca à disposição todos os seus canais de comunicação oficiais com o consumidor – site, redes sociais, telefone e lojas – para esclarecimentos sobre promoções válidas e informa que está tomando as providências cabíveis”, diz trecho do comunicado.