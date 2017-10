Gol permite que clientes paguem bagagem com milhas aéreas

Os passageiros da Gol Linhas Aéreas têm uma alternativa para economizar no despacho das bagagens em voos. Desde a última sexta-feira, os viajantes que emitirem suas passagens pelo site da Smiles, programa de fidelidade da empresa, têm a possibilidade de usar as milhas acumuladas para pagar as franquias de bagagem.

Os clientes que emitirem bilhetes com milhas pela classe premium, disponível para voos internacionais, passam a incluir, sem cobrança extra, a franquia de duas bagagens de até 23kg. Os clientes das categorias prata, ouro e diamante também terão direito a franquias de bagagem gratuitas. Basta colocar o número de fidelização no ato da compra.

No caso da categoria prata, o cliente pode levar até uma mala de até 23kg. Para quem é ouro e diamante, podem levar duas e três unidades, respectivamente.

A novidade é válida tanto para os voos nacionais quanto internacionais, mas apenas para os passageiros que adquirirem o serviço antecipadamente pelo site da Smiles – não será possível escolher a opção durante o check-in nos aeroportos. Em breve, conforme afirmou a Gol, será possível fazer a compra pelo aplicativo da Smiles.

Antes, o pagamento da franquia de bagagem só podia ser realizado com o cartão de crédito. A companhia aérea também informou que a quantidade de milhas necessária varia de acordo com o voo.