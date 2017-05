Gol passa a cobrar por acesso à internet dentro dos aviões

A Gol começou na última semana a cobrar pelo acesso à internet, via wi-fi, a bordo das suas aeronaves. A companhia aérea vinha disponibilizando o serviço de forma gratuita há sete meses.

De acordo com a Gol, os pacotes começam em 8 reais e o preço varia de acordo com o tipo de serviço e duração de voo, como pacotes apenas para mensagens – WhatsApp, Skype, Facebook Messenger e IMessage – acesso a e-mail e navegação em sites e redes sociais, e opções que permitem o uso de streaming.

A empresa continuará disponibilizando gratuitamente o acesso a conteúdo de entretenimento armazenado nas aeronaves, como filmes, séries, desenhos e mapa.

Atualmente, são 31 aviões da empresa com a tecnologia de wi-fi e a expectativa da Gol é fazer com que toda a frota esteja adaptada até o fim de 2018. A empresa planeja também equipar os aviões com tomadas ou pontos de recarga USB.

Outras companhias

Na Avianca, serviço de acesso à internet está disponível gratuitamente em cerca de 15% das aeronaves, e a meta é chegar a 90% até o final do ano. Segundo a empresa, não há previsão para a cobrança do serviço, e também há disponibilidade de conteúdo, como filmes, via wi-fi.

A Azul informou que a possibilidade de oferecer o acesso há clientes está em estudo. A Latam planeja oferecer o serviço, e estuda qual seria a cobertura de satélite na América Latina adequada para seu caso. A empresa também oferece conteúdo de entretenimento via wi-fi, gratuitamente.