GM anuncia que investirá US$ 1 bi nos EUA e criará 5000 empregos

A fabricante de automóveis General Motors (GM) anunciou nesta terça-feira que investirá 1 bilhão de dólares (3,2 bilhões de reais) em suas operações nos Estados Unidos e que criará 5.000 empregos nos próximos anos. A companhia alega que o investimento já estava em estudo e que isso não afetará os planos já anunciados para os negócios no México.

A GM fará investimentos em novos modelos de automóvel e em tecnologia avançada. A companhia diz que evitou cortar 1.500 empregos enquanto 450 postos serão transferidos de suas unidades no México para o estado de Michigan, segundo comunicado. A GM não traz informações sobre os detalhes dos projetos e diz que divulgará novas informações ao longo do ano.

O anúncio acontece um dia após a publicação de uma entrevista com o presidente-eleito americano Donald Trump, em que ameaçou taxar as vendas no país de montadoras que fabriquem no exterior em 35%. Um porta-voz da companhia disse ao jornal britânico Financial Times que os projetos anunciados nesta terça já estavam em estudo, mas admitiu que a empresa aproveitou o debate recente sobre criação de empregos nos Estados Unidos para fazer o anúncio.

O presidente eleito tem usado sua conta no Twitter para criticar planos de montadoras de produzir carros para o mercado americano a partir do México. As postagens de Trump, das quais já foram alvo a própria GM e a Toyota, têm causado efeito sobre as ações de companhias listadas nas bolsas de valores.

