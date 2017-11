Giraffas enfrenta McDonald’s e Burger King com batata de graça

As redes de fast food apostaram na batata como item promocional de Black Friday. O Giraffas anunciou hoje que vai dar fritas de graça nesta sexta-feira. A promoção de Black Friday do Giraffas repete a estratégia dos rivais McDonald’s e Burger King.

O McDonald’s vai dar refil de batata para os clientes, enquanto o Burger King vai distribuir um balde de fritas. No caso do Giraffas, a promoção vale apenas para a loja do shopping Cidade São Paulo, a partir das 15h de sexta-feira.

Para retirar, basta chegar ao restaurante e pedir a porção de batatas fritas no tamanho médio. A ação ocorrerá enquanto durarem os estoques.

Daniel Fioravante, gerente de marketing digital e comunicação institucional do Giraffas, admite que a promoção é uma referência aos rivais McDonald’s e Burger King. “Este tipo de brincadeira inusitada entre os players do mercado é muito comum nos Estados Unidos e sempre acaba trazendo benefícios e nos aproximando ainda mais dos consumidores.”

O Giraffas participa da Black Friday até o dia 26 em lojas de todo o país. A rede oferece descontos de até 50% em seu novo cardápio, com opções de pratos, sanduíches e sobremesas.