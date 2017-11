Gasolina sobe pela quarta semana seguida e bate novo recorde

O preço médio da gasolina voltou a subir na última semana, de 3,966 reais para 4,023 reais por litro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Foi a quarta alta semanal consecutiva, e o combustível atingiu o valor mais alto no ano. O levantamento levou em conta o valor cobrado em 3.100 postos no país. O diesel e o etanol também tiveram aumento.

Para as distribuidoras, o preço da gasolina cobrado pela Petrobras foi reajustado quatro vezes na última semana, o que representou uma alta acumulada de 2,43%, segundo dados divulgados pela estatal. As mudanças fazem parte da política que a empresa adota desde julho, que permite alterações diárias, segundo cálculo que leva em conta fatores como o preço internacional. Os postos têm liberdade para definir o preço que cobram dos consumidores.

Em relação ao diesel, o preço foi de 3,411 reais a 3,433 reais, também a quarta alta seguida e recorde no ano. O preço nas refinarias, no entanto, caiu 0,1% na última semana.

Desde julho, os reajustes na gasolina e no diesel vendidos pela Petrobras somam 22,96% e 25,39%, respectivamente.

O valor cobrado pelo etanol nos postos do país também teve aumento na última semana, a sexta alta consecutiva, sendo vendido a 2,812 reais por litro – ante 2,758 reais no período anterior. A pesquisa da ANP considerou o preço em 2.718 estabelecimentos. O maior valor no ano foi registrado em janeiro, quando o combustível chegou a 2,931 reais por litro.