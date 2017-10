Galaxy Note 8 chega ao Brasil neste mês a partir de R$ 4.399

A Samsung apresentou no Brasil seu novo smartphone topo de linha, o Galaxy Note 8. O aparelho chega ao país no dia 21 de outubro com duas opções de memória: 64 GB ou 128 GB. A pré-venda do smartphone começou nesta sexta-feira. O preço dos aparelhos vai variar de acordo com a memória: 4.399 reais (64 GB) e 4.799 reais (128 GB).

O Galaxy Note 8 chega ao mercado com a missão de concorrer com os novos iPhones da Apple, ainda sem data para lançamento no Brasil, e de superar o fiasco da Samsung com o Galaxy Note 7, que teve problemas de baterias e não chegou a ser vendido no Brasil. A empresa precisou recolher os aparelhos e suspender sua venda após casos de explosão da bateria.

Para evitar a repetição do vexame, a empresa ampliou a verificação de segurança da bateria: agora são oito pontos, contra cinco da versão anterior. Com isso, a empresa diz ter a mais rigorosa verificação de segurança da indústria.

O smartphone tem o maior display entre todos os dispositivos Note. A tela infinita permite que o usuário veja mais e role menos. Além disso, ela poderá ser dividida em dois aplicativos simultaneamente. É possível, por exemplo, assistir a um vídeo e enviar mensagens a um amigo ao mesmo tempo.

Outra novidade são as duas câmeras traseiras de 12MP. De acordo com a empresa, os estabilizadores de imagem ótica permitem capturar imagens mais nítidas. Na parte frontal há ainda uma câmera de 8MP com foco automático.

Segundo a empresa, a caneta tem uma ponta mais fina e melhor sensibilidade à pressão, o que permite escrever e desenhar de maneira mais fácil.