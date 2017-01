Focus: mercado reduz previsão de inflação para este ano

O mercado financeiro reduziu as expectativas de inflação para 2017 e estima a taxa básica de juros, a Selic, encerrando o próximo ano em 9%. As projeções foram divulgadas pelo Banco Central nesta segunda-feira, no Boletim Focus. Três dos quatro índices que medem a variação de preços tiveram revisão para baixo na alta esperada para o ano, entre eles o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o índice oficial de inflação do país. As apostas recuaram pela quarta semana consecutiva, de 4,71% para 4,70%.

A inflação fechou 2016 em 6,29%, e a meta perseguida neste ano segue em 4,5% – embora o limite máximo para este ano é de 6%. Além do IPCA, as estimativas para o IGP-DI recuaram pela segunda semana consecutiva,de 5,16% para 5,14%, e as do IGP-M, de 5,35% para 5,31%. A redução do ritmo da inflação foi um dos fatores apontados pelo Banco Central em janeiro na redução da Selic em ritmo maior que nas reuniões anteriores, para os atuais 13% ao ano. Nesta semana, o Focus traz redução das estimativas da taxa de juros de 9,38% para 9% em 2018.

A Selic é a taxa usada como referência para definir os juros pagos em diversos contratos do sistema financeiro, de empréstimos para a compra de imóveis a cartões de crédito.

As projeções de crescimento da economia para este ano (0,50%) e no seguinte (2,20%) permaneceram inalteradas.