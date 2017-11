Focus: mercado reduz previsão de inflação para 2017 e 2018

Os economistas do mercado financeiro reduziram as previsões de inflação para 2017 e 2018, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda feira pelo Banco Central. As estimativas para o IPCA neste ano foram de 3,08% para 3,06%, e as do ano que vem, de 4,03% para 4,02%.

Ambos os resultados ficam abaixo do centro da meta definida para os períodos – de 4,5%. Mas dentro da margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual – cujo limite inferior é 3%.

As reduções ocorrem após a divulgação do resultado do IPCA-15 de novembro na última semana. Considerado uma ‘prévia’ da inflação no mês, o índice teve alta de 0,32%, o que fez o acumulado no ano registrar o menor valor para o período desde 1998, a 2,58%. O baixo patamar de alta foi influenciado principalmente pelo grupo de alimentos, que tiveram queda nos preços de 0,25%. Na outra ponta, pressionando os preços para cima, habitação subiu 1,33%, com altas em energia elétrica e no botijão de gás.

No Focus desta semana, os analistas mantiveram as previsões para o crescimento da economia para este ano (0,73%). Para 2018, houve alta pela segunda semana consecutiva, de 2,51% para 2,8%. O IBGE divulga os dados do PIB do terceiro trimestre deste ano na sexta-feira.

As previsões da Selic para 2017 e 2018 permanecem em 7%. A taxa está em 7,50%, e a próxima reunião do Copom sobre o tema ocorre nos dias 5 e 6 de dezembro.