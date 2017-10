Focus: mercado financeiro eleva previsão de inflação e PIB

Os analistas do mercado financeiro elevaram a previsão de inflação em 2017, de 2,98% para 3%, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira. É a segunda semana consecutiva de alta para as estimativas do IPCA no ano. Para 2018, as estimativas permanecem em 4,02%. A meta estabelecida pelo governo em ambos os períodos é de 4,5% – com a margem de tolerância, vai de 3% a 6%.

As apostas para o crescimento do PIB neste ano subiram de 0,70% para 0,72%. Para o próximo ano, as estimativas foram reajustadas de 2,43% para 2,50%, a oitava alta semanal consecutiva. Houve aumento também na estimativa para a produção industrial de 2018 (para 2,5%), enquanto a deste ano permanece em 1,18%.

Na última quinta-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que considera a previsão de alguns analistas de crescimento da economia de 3% em 2018 como “um bom número”, e que o país poderá crescer até 4% nos próximos 4 anos. Antes, na terça-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI) havia revisado para cima – de 0,3% para 0,7%, e de 1,3% para 1,5% – as projeções para o PIB para 2017 e 2018, respectivamente.

As apostas para a taxa básica de juros – a Selic – permanecem em 7% em ambos os períodos, segundo o Focus. A taxa atual é de 8,25%.

O Boletim Focus reúne semanalmente as estimativas de cerca de cem analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central, e é visto como um indicador do humor dos mercados em relação ao futuro da economia.