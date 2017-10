Focus: inflação sobe pela 3ª semana e supera ‘piso’ da meta

As previsões de inflação dos analistas do mercado financeiro subiram pela terceira semana seguida, de 3,00% para 3,06%, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. Com isso, as estimativas voltam a ficar dentro do intervalo estabelecido pelo governo para o ano, após um mês abaixo do patamar mínimo.

O centro da meta é de 4,5% e, com a margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual, os limites ficam entre 3% e 6%. A previsão para 2018 permanece em 4,02%.

Na última semana, o IBGE divulgou que o IPCA-15 – considerado uma prévia da inflação no mês – teve alta de 0,34% em outubro, ante 0,11% em setembro. O aumento foi puxado principalmente pelo reajuste no preço dos combustíveis.

Em relação ao PIB de 2017, os economistas consultados pelo Focus elevaram as previsões pela segunda semana consecutiva, de 0,72% para 0,73%. A estimativa para 2018 permanece em 2,50%.

Para a Selic, a expectativa é de que o Copom reduza a taxa básica de juros de 8,15% para 7,50% na reunião marcada para esta quarta-feira. Os analistas apostam que o comitê Banco Central reduza a taxa a 7% até o fim do ano – mesmo patamar esperado para o fim de 2018.