Focus: inflação para 2017 sobe, mas ainda fica abaixo da meta

As estimativas do mercado financeiro para a inflação neste ano subiram de 2,95% para 2,98%, segundo os dados do Boletim Focus divulgados nesta segunda-feira. A alta interrompe seis semana seguidas de queda, e ocorre após a publicação do IPCA de setembro, na última sexta-feira. Apesar da alta, as expectativas permanecem abaixo do “piso” da meta estabelecida pelo governo para o ano – de 3%.

Já as apostas para o IPCA em 2018 seguiram em baixa, pela sexta semana consecutiva, para 4,02%. A meta em ambos os anos é de 4,5% – e há margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual, para mais ou para menos.

Na última sexta, o IBGE divulgou que a inflação subiu 0,19% em setembro, e registra uma alta de 1,78% nos nove primeiros meses do ano. É o menor acumulado para o período desde 1998. O grupo de alimentos teve o quinto mês consecutivo de queda, e tem sido a principal influência para segurar a alta nos preços. No sentido inverso está o grupo dos transportes, cujo principal impacto foi a alta da gasolina.

De acordo com o Focus, a estimativa de crescimento do PIB neste ano permanece em 0,70%. Para 2018, foi de 2,38% para 2,43%, a quinta alta semanal consecutiva.

As estimativas para a Selic permanecem em 7% em ambos os períodos – atualmente, a taxa está em 8,15%