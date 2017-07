Focus: economistas reduzem projeção da Selic a 7,50% em 2018

Os economistas consultados pelo relatório Focus, do Banco Central (BC), reduziram a expectativa para a taxa básica de juros para o fim de 2018 a 7,50%, ante previsão anterior de 7,75%, na mediana das projeções, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira. As previsões são do Top-5, economistas que mais acertam as projeções.

Para 2017, a expectativa do Top-5 seguem inalteradas, a 7,75%. No agregado, no entanto, os analistas mantiveram a previsão de que a Selic encerre a 8% este e o próximo ano, mesmo patamar observado na leitura passada.

Os economistas também elevaram levemente a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Eles estimam que a inflação deve encerrar o ano a 3,33%, ante previsão de 3,29%. Na semana passada, o governo Michel Temer anunciou aumento das alíquotas de PIS/Cofins sobre os combustíveis, o que, na avaliação de analistas, deve trazer algum impacto para a inflação.

A expectativa para a inflação medida pelo IPCA em 2018 foi mantida em 4,20%.

Para a atividade econômica, os economistas mantiveram a previsão para crescimento deste ano a 0,34%. Para 2018, a previsão seguiu em 2%.

(Com Reuters)