Focus: Economistas projetam corte de 1 ponto na Selic

Os economistas do mercado financeiro projetam um corte de 1 ponto porcentual da Selic (a taxa básica de juros da economia) no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) que termina na próxima quarta-feira. É isso o que indica a abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira.

A expectativa contida no Focus está em sintonia com a precificação do mercado de juros futuros. Na última sexta-feira, os contratos de DI mostravam cerca de 82% de chances de a Selic ser reduzida em 1 ponto porcentual na próxima quarta-feira, de 11,25% para 10,25% ao ano. Outros 18% das apostas estavam voltadas para uma redução de 0,75 ponto porcentual.

Este cenário de corte de 1 ou 0,75 ponto destoa do que era visto há duas semanas no mercado de juros futuros, antes da delação de executivos da JBS colocar em dúvida a sustentação do governo Michel Temer. No início deste mês, algumas casas também alteraram suas projeções para a Selic e passaram a prever um corte de 1,25 ponto porcentual. Com a crise política, este movimento foi interrompido e muitos economistas voltaram a esperar por uma postura mais conservadora do Copom.

Outras projeções

Os economistas do Focus mantiveram suas projeções para a Selic no fim de 2017 e de 2018. O relatório aponta que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 8,50% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar.

O relatório indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 permaneceu em 8,50% ao ano, igual ao projetado há um mês. O Copom anunciou mês passado corte de 1 ponto porcentual da Selic, para 11,25% ao ano, como esperado pelo mercado.

No relatório Focus desta segunda, a Selic média de 2017 foi de 10,19% para 10,28% ao ano. Há um mês, a mediana da taxa média projetada era de 10,28%. No caso de 2018, a Selic média seguiu em 8,50%. Quatro semanas antes, estava em 8,56%.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2017 em 8,63% ao ano. Uma semana antes, estava em 8,13% e, há um mês, em 8,50%. O Top 5 manteve a projeção para a Selic no fim de 2018, de 8% ao ano. Há um mês, estava em 8,50%.

(Com Estadão Conteúdo)