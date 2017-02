Fnac anuncia que irá se retirar do Brasil

A distribuidora de produtos eletrônicos, culturais e eletrodomésticos francesa Fnac Darty anunciou nesta terça-feira que irá se retirar do Brasil.

A Fnac está presente no Brasil desde o fim dos anos 1990, mas, há alguns anos, já tinha apontado dificuldades para atingir um nível crítico no país.

O Brasil representa menos de 2% do volume de vendas total da Fnac, que possui cerca de uma dezena de lojas no país.

A Fnac Darty anunciou que “começou um processo ativo para buscar um sócio que dê lugar à retirada do país”.

A empresa afirmou que registrou resultado líquido em equilíbrio (zero) em 2016. Apesar deste resultado, o grupo informou que suas vendas e sua rentabilidade têm aumentado.

O lucro líquido ajustado do grupo foi de 54 milhões de euros, um aumento de 37% em relação ao ano anterior, segundo o comunicado. As vendas do grupo subiram 79,6% no quarto trimestre.

Em nota, o grupo informa que “está em crescimento tanto na França (+2,1%) quanto em nível internacional (+1,3%)”.

“Os resultados de 2016 da Fnac Darty são muito sólidos e de forte crescimento. Todos os índices são positivos”, afirmou o presidente de Fnac Darty, Alexandre Bompard, citado no comunicado.

(Com AFP)